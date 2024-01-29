Ван Дейк намекнул на возможный уход из «Ливерпуля» вместе с Клоппом

Защитник «Ливерпуля»не смог ответить на вопрос, останется ли он в команде на следующий сезон.

«Стану ли я частью новой эпохи в "Ливерпуле"? Это серьезный вопрос, и сейчас я не знаю, что ответить.

Клубу предстоит проделать большую работу, многое изменится. Мне тоже любопытно, что из этого получится», — приводит слова нидерландца Times Sport.

На прошлой неделе Юрген Клопп заявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» в конце сезона. Вместе с немецким специалистом из команды могут уйти три ключевых игрока.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.