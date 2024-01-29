Ван Дейк намекнул на возможный уход из «Ливерпуля» вместе с Клоппом

Вирджил ван Дейк Фото: globallookpress.com
«Стану ли я частью новой эпохи в "Ливерпуле"? Это серьезный вопрос, и сейчас я не знаю, что ответить.
Клубу предстоит проделать большую работу, многое изменится. Мне тоже любопытно, что из этого получится», — приводит слова нидерландца Times Sport.
На прошлой неделе Юрген Клопп заявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» в конце сезона. Вместе с немецким специалистом из команды могут уйти три ключевых игрока.
Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.