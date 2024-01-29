«МЮ» может оштрафовать Рэшфорда на 650 тысяч фунтов

может применить дисциплинарные санкции к

По информации The Sun Football, нападающего могут оштрафовать на крупную сумму за посещение ночного клуба за несколько дней до матча с «Ньюпортом» (4:2) в Кубке Англии, который он пропустил из-за болезни.

Источник отмечает, что Рэшфорду грозит штраф в размере 650 тысяч фунтов, что эквивалентно его двухнедельной зарплате.

Маркус также не участвовал в предматчевой тренировке, несмотря на то, что накануне побывал в ночном клубе.

В текущем сезоне Рэшфорд провел в чемпионате Англии 20 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Напомним, ранее атакующий полузащитник Джейдон Санчо покинул «МЮ» из-за конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.