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    Нойер выразил мнение, что Клопп может возглавить «Баварию»

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    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отметил, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп однажды может возглавить мюнхенский клуб.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Думаю, это зависит от него. Я не думаю, что "Бавария" имеет что-то против, потому что он известный, очень хороший, опытный, тактически проницательный тренер, который заслужил большое уважение со стороны всех футболистов и спортсменов.

    Я считаю, что он определенно является потенциальным кандидатом, который мог бы в какой-то момент работать в "Баварии". Хочет ли он это сделать, это, конечно, его дело. Может быть, он хочет сначала сделать перерыв в работе», — приводит слова Нойера Bayern&Germany.

    Клопп 26 января сообщил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

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