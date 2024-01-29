Нойер выразил мнение, что Клопп может возглавить «Баварию»

Вратарь «Баварии»отметил, что наставник «Ливерпуля»однажды может возглавить мюнхенский клуб.

«Думаю, это зависит от него. Я не думаю, что "Бавария" имеет что-то против, потому что он известный, очень хороший, опытный, тактически проницательный тренер, который заслужил большое уважение со стороны всех футболистов и спортсменов.

Я считаю, что он определенно является потенциальным кандидатом, который мог бы в какой-то момент работать в "Баварии". Хочет ли он это сделать, это, конечно, его дело. Может быть, он хочет сначала сделать перерыв в работе», — приводит слова Нойера Bayern&Germany.

Клопп 26 января сообщил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.