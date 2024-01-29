В 17:00 29.01.2024 Истанбулспор и Samsunspor начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

Истанбулспор — Samsunspor

Последний матч между собой: Samsunspor — Истанбулспор 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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