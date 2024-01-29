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    Энрике об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: Иногда тренерам нужно немного отключиться

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал новость о том, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.

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    «Тренеры слишком подвержены воздействию средств массовой информации. Мы всегда первые, кого атакуют, когда результаты не очень хорошие. Это чрезмерное воздействие утомляет.

    Иногда тренерам нужно немного отключиться. После девяти лет в "Ливерпуле" его желание восстановить силы перед тем, как, возможно, принять новый вызов в другом клубе, понятно», — цитирует Энрике GFFN.

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    • Напомним, что Клопп объявил о своем уходе 26-го января. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

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