Энрике об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: Иногда тренерам нужно немного отключиться

«Тренеры слишком подвержены воздействию средств массовой информации. Мы всегда первые, кого атакуют, когда результаты не очень хорошие. Это чрезмерное воздействие утомляет.
Иногда тренерам нужно немного отключиться. После девяти лет в "Ливерпуле" его желание восстановить силы перед тем, как, возможно, принять новый вызов в другом клубе, понятно», — цитирует Энрике GFFN.
Напомним, что Клопп объявил о своем уходе 26-го января. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.