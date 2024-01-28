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    Семак: Нам не хватает свежести, что естественно, поэтому реализация пока хромает

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча против «Аль-Фатеха» (1:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Почему не смогли победить сегодня? Потому что не смогли забить больше, а после одной ошибки пропустили мяч. Что касается реализации и количества голевых моментов… В первом тайме их было мало — только в концовке второго начали появляться хорошие моменты, в которых мы могли забить. Бардачев хорошо бил со стандарта, были и другие моменты. К сожалению, не забили. Нам не хватает свежести, что естественно, поэтому реализация пока хромает», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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