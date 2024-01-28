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    Почеттино: Палмер не должен забивать в каждом матче

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о том, где он предпочитает использовать хавбека Коула Палмера.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «В данный момент я предпочитаю видеть его на поле! Нет, я не собираюсь постоянно использовать его на позиции нападающего. Он не может забивать в каждом матче. Если бы он это делал, возможно, следовало бы называть его не Коулом Палмером, а Лео Месси.

    Это игрок, который может играть на разных позициях, и он всегда играет действительно хорошо. Просто он не всегда забивает, но при этом создаёт для нас потрясающие моменты», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

    В текущем сезоне Палмер в 27 встречах во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 7 голевых передач.

    Контракт с Палмером истекает в июне 2030 года.

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