Почеттино: Палмер не должен забивать в каждом матче

Главный тренер «Челси»высказался о том, где он предпочитает использовать хавбека

«В данный момент я предпочитаю видеть его на поле! Нет, я не собираюсь постоянно использовать его на позиции нападающего. Он не может забивать в каждом матче. Если бы он это делал, возможно, следовало бы называть его не Коулом Палмером, а Лео Месси.

Это игрок, который может играть на разных позициях, и он всегда играет действительно хорошо. Просто он не всегда забивает, но при этом создаёт для нас потрясающие моменты», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

В текущем сезоне Палмер в 27 встречах во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 7 голевых передач.

Контракт с Палмером истекает в июне 2030 года.