В 15:00 28.01.2024 Монпелье и Лилль начнут матч во французской Лиге 1.

Монпелье — Лилль

Последний матч между собой: Лилль — Монпелье 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лилль»).

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