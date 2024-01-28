В 17:00 28.01.2024 Лорьян и Гавр начнут матч в Лиге 1.

Лорьян — Гавр

Последний матч между собой: Гавр — Лорьян 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лорьян» — «Гавр» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Гавр»).

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