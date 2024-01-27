Вай Дейк об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: Это тяжело принять, он так много значит для нас

Защитниквысказался об уходе главного тренера командыпосле окончания нынешнего сезона.

«Это тяжело принять, потому что тренер так много значит для нас, для меня, для клуба, для всей Премьер-лиги, я думаю. Но он принял решение за себя и свою семью. Это всегда непросто, и это определённо тот случай.

Как он сказал игрокам и какова была реакция? Да, он, конечно, рассказал нам наедине, и мы все были вместе. Как я уже сказал, это тяжело принять, но наш настрой — сосредоточиться на деле. В этом году нам ещё предстоит достичь множества целей, и почему бы не завершить сезон на высоком уровне, а заодно и отпраздновать победу босса?» — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Ранее главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп объявил о своем уходе после окончания нынешнего сезона. Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го года.

В нынешнем сезоне «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.