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    Юрген КлоппКлопп покинет «Ливерпуль»: шесть ключевых вопросов о будущем клуба и тренера
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    Вай Дейк об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: Это тяжело принять, он так много значит для нас

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об уходе главного тренера команды Юргена Клоппа после окончания нынешнего сезона.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Это тяжело принять, потому что тренер так много значит для нас, для меня, для клуба, для всей Премьер-лиги, я думаю. Но он принял решение за себя и свою семью. Это всегда непросто, и это определённо тот случай.

    Как он сказал игрокам и какова была реакция? Да, он, конечно, рассказал нам наедине, и мы все были вместе. Как я уже сказал, это тяжело принять, но наш настрой — сосредоточиться на деле. В этом году нам ещё предстоит достичь множества целей, и почему бы не завершить сезон на высоком уровне, а заодно и отпраздновать победу босса?» — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

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    • Ранее главный тренер «мерсисайцев» Юрген Клопп объявил о своем уходе после окончания нынешнего сезона. Напомним, что немецкий специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го года.

    В нынешнем сезоне «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.

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