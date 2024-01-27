Тухель: У Комана достаточно серьезная травма, очень болезненная

Главный тренервысказался о травме французского форварда мюнхенцев, которую он получил в матче против(3:2).

«Травма колена. Нам придётся подождать, пока снимки не расскажут нам больше. Но, конечно, это достаточно серьезная травма, очень болезненная. Он сразу выбыл, шансов продолжить игру не было.

Мы проверим связки в его колене завтра, сейчас я не могу строить предположения, но сейчас это очень болезненно», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.

После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 12-й позиции (21 балл).