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    Тухель: У Комана достаточно серьезная травма, очень болезненная

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о травме французского форварда мюнхенцев Кингсли Комана, которую он получил в матче против «Аугсбурга» (3:2).

    Кингсли Коман
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    Кингсли Коман

    «Травма колена. Нам придётся подождать, пока снимки не расскажут нам больше. Но, конечно, это достаточно серьезная травма, очень болезненная. Он сразу выбыл, шансов продолжить игру не было.

    Мы проверим связки в его колене завтра, сейчас я не могу строить предположения, но сейчас это очень болезненно», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.

    После этого матча «Бавария» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе. «Аугсбург» — на 12-й позиции (21 балл).

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