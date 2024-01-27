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    Стало известно, сколько пропустит Серхи Роберто из-за травмы

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    Защитник «Барселоны» Серхи Роберто пропустит 2 недели из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

    Серхи Роберто
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    Серхи Роберто

    Стало известно, что перед матчем с «Вильярреалом» Серхи Роберто испытывал дискомфорт в подколенных сухожилиях. В результате обследования выяснилось, что у защитника проблемы с ахилловым сухожилием левой ноги.

    В нынешнем сезоне Серхи Роберто провел 14 матчей за «Барселону», забил 3 гола и сделал голевую передачу.

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    • «Барселона» начала встречу 22-го тура Примеры с «Вильярреалом». После 10-и минут счет так и не открыт — 0:0. Следите за ходом противостояния — по этой ссылке.

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