Стало известно, сколько пропустит Серхи Роберто из-за травмы

Защитникпропустит 2 недели из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте «сине-гранатовых».

Стало известно, что перед матчем с «Вильярреалом» Серхи Роберто испытывал дискомфорт в подколенных сухожилиях. В результате обследования выяснилось, что у защитника проблемы с ахилловым сухожилием левой ноги.

В нынешнем сезоне Серхи Роберто провел 14 матчей за «Барселону», забил 3 гола и сделал голевую передачу.

«Барселона» начала встречу 22-го тура Примеры с «Вильярреалом». После 10-и минут счет так и не открыт — 0:0. Следите за ходом противостояния — по этой ссылке.