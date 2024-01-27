В 18:00 27.01.2024 Порт Вейл и Портсмут начнут матч в Первой Лиге Англии.

Порт Вейл — Портсмут

Последний матч между собой: Портсмут — Порт Вейл 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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