Каррагер: Искренне подумал, что уход Клоппа — это какой-то розыгрыш или жестокая шутка

Бывший футболистпрокомментировал новость о том, что наставник мерсисайдцевпокинет свой пост после окончания нынешнего сезона.

«После того как я узнал, что он покидает команду в конце сезона, моё сердце упало. Я искренне подумал, что это какой-то розыгрыш или жестокая шутка.

Клоппу будут воздавать должное до мая. Самый большой комплимент — это то, что он не только сделал людей счастливыми, но и изменил их жизни, воссоздав ночи европейской славы, ставшие синонимом "Энфилда".

Слишком легко забыть о положении "Ливерпуля" на момент прихода Клоппа в 2015 году. Команда с ним выиграла АПЛ, не говоря уже о победе в Лиге чемпионов, где клуб некоторое время практически не участвовал. Тот факт, что Клопп смог так стабильно бороться за высшие награды, ставит его наравне с Пепом Гвардиолой в один ряд лучших менеджеров в мире», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015-го года. В нынешнем сезоне «мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе.