Определилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России

В Пути РПЛ пройдут ответные поединки. В Пути регионов победители противостояний определятся по итогам одного матча.
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
12 марта (вторник)
20:15 мск. ЦСКА (Москва) — «Ростов».
13 марта (среда)
20:15 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).
14 марта (четверг)
18:00 мск. «Спартак» (Москва) — «Оренбург».
18:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Балтика» (Калининград).
Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1
12 марта (вторник)
18:00 мск. «Химки» (Московская область) — «Краснодар».
13 марта (среда)
15:30 мск. «Волгарь» (Астрахань) — «Ахмат» (Грозный).
18:00 мск. «Родина» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).
14 марта (четверг)
12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Сочи».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.