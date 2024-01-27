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  • 12:25
    • Определилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России
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    Определилось расписание матчей 1/4 финала Кубка России

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    Пресс-служба Кубка России опубликовала расписание матчей четвертьфинала турнира.

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев

    В Пути РПЛ пройдут ответные поединки. В Пути регионов победители противостояний определятся по итогам одного матча.

    Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

    12 марта (вторник)

    20:15 мск. ЦСКА (Москва) — «Ростов».

    13 марта (среда)

    20:15 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).

    14 марта (четверг)

    18:00 мск. «Спартак» (Москва) — «Оренбург».

    18:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Балтика» (Калининград).

    Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1

    12 марта (вторник)

    18:00 мск. «Химки» (Московская область) — «Краснодар».

    13 марта (среда)

    15:30 мск. «Волгарь» (Астрахань) — «Ахмат» (Грозный).

    18:00 мск. «Родина» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

    14 марта (четверг)

    12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Сочи».

    Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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