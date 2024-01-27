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    Каземиро о своем будущем: Я очень счастлив в Манчестере

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил о том, что счастлив и доволен в стане «красных дьяволов».

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    «Я из тех людей, которые сосредотачиваются на краткосрочных целях. Мы должны продолжать расти и добиваться побед, ведь выигрывать трофеи действительно важно.

    На текущий момент всё потрясающе. С первого дня я чувствовал себя желанным гостем в клубе, как среди партнёров, так и среди болельщиков. Я получил так много любви — на поле и за его пределами. Это был уникальный и волшебный опыт, в котором я нуждался. Я очень счастлив в Манчестере», — приводит слова Каземиро официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «красных дьяволов» в АПЛ и забил 1 гол.

    Ранее сообщалось о том, что Каземиро может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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