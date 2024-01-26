Тухель о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»: Сначала мне нужно это переварить

Главный тренерпрокомментировал новость о том, чтопокинетлетом этого года.

«Сначала мне нужно это переварить, сейчас я ничего не могу сказать. Клопп — один из самых лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, в которых он работал». Это большая новость«, — сказал Тухель на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. Напомним, что Клопп возглавил "мерсисайцев" в октябре 2015-го года.

Ранее главный тренер "Ливерпуля" ответил на вопрос о том, повлияет ли на игру команды его решение покинуть клуб после окончания нынешнего сезона.