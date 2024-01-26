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    Тухель о решении Клоппа покинуть «Ливерпуль»: Сначала мне нужно это переварить

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал новость о том, что Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» летом этого года.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Сначала мне нужно это переварить, сейчас я ничего не могу сказать. Клопп — один из самых лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, в которых он работал». Это большая новость«, — сказал Тухель на пресс-конференции.

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  • 24/01/2024

    • В нынешнем сезоне "Ливерпуль" занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. Напомним, что Клопп возглавил "мерсисайцев" в октябре 2015-го года.

    Ранее главный тренер "Ливерпуля" ответил на вопрос о том, повлияет ли на игру команды его решение покинуть клуб после окончания нынешнего сезона.

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