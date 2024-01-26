Тен Хаг высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

Главный тренеротреагировал на решение тренераоб уходе из команды.

«Я могу это понять. Девять лет — это долгий срок. Я думаю, что это период созидания, достижения целей, но также это и период неудач и тяжелых моментов. АПЛ — очень трудная лига. В сочетании с еврокубками, когда ты находишься здесь девять лет, это очень долгий период. Я могу понять, что у него заканчивается энергия.

Это не пойдет на пользу АПЛ. Он создал новую эпоху, построил клуб и вернул его туда, где ему место. Клопп проделал потрясающую работу в Ливерпуле», — цитирует тен Хага Manchester Evening News.

Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, Кубок страны, Кубок Лиги, Супекубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Немецкий специалист возглавил «мерсисайцев» в октябре 2015-го года.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе после 21-го тура.