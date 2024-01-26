Милитао о своем восстановлении после травмы: Мне становится лучше с каждым днем

Защитникрассказал о том, как проходит его восстановление после разрыва крестообразных связок.

«Мне становится лучше с каждым днём, и я постепенно делаю то, о чём меня просят. Я следую планам врачей и физиотерапевтов. Мадридский "Реал" очень помогает мне.

Здешние условия и общение со всеми помогают почувствовать себя важным и наполняют тебя жизнью и радостью. Нет причин для уныния», — приводит слова Милитао официальный сайт клуба.

Напомним, что Милитао получил травму еще в самом начале чемпионата. В нынешнем сезоне защитник успел провести только один матч в Примере, не отметившись результативными действиями.

По данным интернет-портала Transfermarkt стоимость Милитао оценивается в 70 млн. евро.