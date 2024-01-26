Хави: Это трудное время для Бальде, но он решит, как будет лучше для него

Главный тренервысказался о травме защитника каталонского клуба

«Мы провели встречу с ним, его семьёй, врачами и порекомендовали то, что будет лучше для него. Думаю, его стоит прооперировать, как это было с другими нашими игроками, столкнувшимися с подобной травмой. Это трудное время для него, но он решит, как будет лучше для него. Тяжёлый момент, но Алекс ещё очень молод. Хочу, чтобы он восстановился как можно качественнее», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Бальде провел 27 матчей за «Барсу», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.