ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Габриэл МоскардоНовый Деклан Райс для ПСЖ? Парижане увели Москардо из-под носа у «Барсы» и «Челси»
  • 21:54
    • Московское «Динамо» уверенно переиграло «Куньлунь»
  • 20:39
    • Кубок Азии: все пары 1/8 финала
  • 20:29
    • Известно расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ
  • 20:07
    • Саудовская Аравия и Таиланд сыграли вничью и вышли в плей-офф Кубка Азии
  • 17:00
    • «Спартак» согласовал контракт с костариканцем из «Твенте»
    Все новости спорта

    Уткин: Прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался о возможном тюремном сроке нападающему «Спартака» Квинси Промесу.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «У "Спартака" появились известные проблемы со скамейкой. В среду стало известно, что голландские прокуроры потребовали для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за участие в транспортировке наркотиков.

    В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт.

    Что здесь сказать? Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде — это, конечно, очень серьезное преступление.

    Вы спросите, в чем же проблема со скамейкой в "Спартаке"? Пока идет суд, — а он наверняка надолго останется в памяти Квинси — теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации. Поэтому только в основной состав и только с первой до последней минуты», — сказал Уткин на своём Youtube-канале.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» пробьется в полуфинал Кубка Испании
  • «Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • У «Борнмута» не возникнет проблем с представителем Чемпионшипа
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Авангард» остановит серию «Ак Барса»
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 25 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Борнмут — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челси — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.04
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры