Уткин: Прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт

Известный спортивный комментаторвысказался о возможном тюремном сроке нападающему

«У "Спартака" появились известные проблемы со скамейкой. В среду стало известно, что голландские прокуроры потребовали для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за участие в транспортировке наркотиков.

В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт.

Что здесь сказать? Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде — это, конечно, очень серьезное преступление.

Вы спросите, в чем же проблема со скамейкой в "Спартаке"? Пока идет суд, — а он наверняка надолго останется в памяти Квинси — теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации. Поэтому только в основной состав и только с первой до последней минуты», — сказал Уткин на своём Youtube-канале.