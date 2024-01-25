Почеттино: Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков

Главный тренерответил на вопрос о том, почему клуб не подписывает новых игроков в зимнее трансферное окно этого года.

«Зимние трансферы? Не думаю, что они нам нужны. Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков. Я доволен теми футболистами, которые у нас есть в распоряжении. При этом, мы должны быть готовы к тому, что может произойти на последней неделе трансферного окна.

Подписание форварда? В прессе всегда мелькает много слухов — игрок придёт, игрок уйдёт… На данный момент мне нечего вам сказать. Мы сообщим, если что-то вдруг произойдёт», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

После 21-го тура «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе.

В следующем матче «синие» сыграют против «Астон Виллы» 26-го января в рамках Кубка Англии. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон может продолжить карьеру в «Челси».