Почеттино: Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков

«Зимние трансферы? Не думаю, что они нам нужны. Мы настроены выигрывать трофеи, а не подписывать игроков. Я доволен теми футболистами, которые у нас есть в распоряжении. При этом, мы должны быть готовы к тому, что может произойти на последней неделе трансферного окна.
Подписание форварда? В прессе всегда мелькает много слухов — игрок придёт, игрок уйдёт… На данный момент мне нечего вам сказать. Мы сообщим, если что-то вдруг произойдёт», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.
После 21-го тура «Челси» занимает 9-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе.
В следующем матче «синие» сыграют против «Астон Виллы» 26-го января в рамках Кубка Англии. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон может продолжить карьеру в «Челси».