Личка высказался о крупной победе «Динамо» на «Аль-Вакрой»

«Уже вчера на тренировке было видно, что игроки сильно устали и бегали не так, как должны.
Сегодня у нас был последний рабочий день, все сыграли по 45 минут, и важно, что никто не травмировался.
В первом тайме мы показали хороший уровень. После 4-5 забитых мячей игра стала складываться по-другому.
Во второй половине ребята больше хотели поиграть с мячом, совершали больше касаний. Важно, что забили много голов.
В Турции уже с первых тренировок жду, что Диего Лаксальт и Слава Грулев войдут в тренировочный процесс вместе с командой», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба московского клуба.