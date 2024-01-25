Личка высказался о крупной победе «Динамо» на «Аль-Вакрой»

Главный тренер «Динамо»прокомментировал победу над катарской(9:2) в товарищеском матче.

«Уже вчера на тренировке было видно, что игроки сильно устали и бегали не так, как должны.

Сегодня у нас был последний рабочий день, все сыграли по 45 минут, и важно, что никто не травмировался.

В первом тайме мы показали хороший уровень. После 4-5 забитых мячей игра стала складываться по-другому.

Во второй половине ребята больше хотели поиграть с мячом, совершали больше касаний. Важно, что забили много голов.

В Турции уже с первых тренировок жду, что Диего Лаксальт и Слава Грулев войдут в тренировочный процесс вместе с командой», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба московского клуба.