Клопп: Кризис травматизма дает нам возможности

Главный тренервысказался относительно большого количества травм в команде.

«Кризис травматизма, можете называете его как угодно, даёт нам возможности. Мы столкнулись с большим количеством травм, и это никогда не бывает хорошо. Но в результате появился Джарелл Куанса, который принимал участие в играх. Конор Брэдли провёл бы ещё больше игр, если бы сам не травмировался.

Также можно сказать и о Бобби Кларке. Очень приятно привлекать его к матчам за основную команду, если он готов. Он может внести свой вклад и произвести отличное впечатление», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.