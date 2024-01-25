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    Клопп: Мы хотим, чтобы Салах как можно быстрее пришел в форму

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном досрочном возвращении Мохамеда Салаха из сборной Египта.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Ранее футболист получил травму задней поверхности бедра на Кубке африканских наций.

    «У Египта и "Ливерпуля" одинаковый интерес — мы хотим, чтобы Мо Салах как можно быстрее пришёл в форму.

    Если он останется там и они не смогут провести надлежащее лечение, это просто отложит его восстановление, что помешает всем сторонам. Поэтому мы привозим его сюда. Это происходит не потому, что хотим забрать его из национальной команды, а для того, чтобы предложить лучшее медицинское лечение. Это всё, что мы хотим.

    Всё согласовано. Если Египет выйдет в финал и Мо будет в форме, всегда ясно, что он вернётся и доиграет со своей сборной. Это 100%. Салах хочет этого, мы хотим этого. Мы абсолютно честны», — приводит слова Клоппа beIN Sports.

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