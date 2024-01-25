«Динамо» — «Аль-Вакра»: счет матча 9:2, обзор голов

разгромило катарскую командув товарищеской встрече, которая прошла на сборе в Дохе — 9:2.

У бело-голубых дубли оформили Федор Смолов и Константин Тюкавин. По одному голу у Даниила Фомина, Ярослава Гладышева, Ульви Бабаева, Дениса Макарова и Александра Чупаева. У «Аль-Вакры» два мяча забил Аюб Ассал.

Вскоре «Динамо» предстоит провести два сбора в турецком Белеке (с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля).