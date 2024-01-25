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    • «Динамо» разгромило катарскую «Аль-Вакру» в товарищеской встрече
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    «Динамо» разгромило катарскую «Аль-Вакру» в товарищеской встрече

    «Динамо» — «Аль-Вакра»: счет матча 9:2, обзор голов

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    «Динамо» разгромило катарскую команду «Аль-Вакра» в товарищеской встрече, которая прошла на сборе в Дохе — 9:2.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    У бело-голубых дубли оформили Федор Смолов и Константин Тюкавин. По одному голу у Даниила Фомина, Ярослава Гладышева, Ульви Бабаева, Дениса Макарова и Александра Чупаева. У «Аль-Вакры» два мяча забил Аюб Ассал.

    Вскоре «Динамо» предстоит провести два сбора в турецком Белеке (с 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля).

    Футбол. Товарищеский матч
    «Динамо» — «Аль-Вакра» — 9:2 (7:1)
    Голы: Фомин, 5 (1:0). Тюкавин, 8 (2:0). Гладышев, 12 (3:0). Бабаев, 20 (4:0). Тюкавин, 24 (5:0). Ассал, 31 (5:1). Смолов, 38 (6:1). Смолов, 43 (7:1). Ассал, 58 (7:2). Макаров, 60 (8:2). Чупаев, 77 (9:2)«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Бальбуэна (Паршивлюк, 46), Бессмертный (Зайдензаль, 46), Лепский (Фернандес, 46), Фомин, Гагнидзе (Макаров, 46), Смолов (Карраскаль, 46), Тюкавин (Бителло, 46), Гладышев (Чавес, 46), Бабаев (Чупаев, 46)
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