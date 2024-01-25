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    Дайер: Пока в «Баварии» для меня всё складывается очень хорошо

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    Защитник «Баварии» Эрик Дайер высказался о своем дебюте за мюнхенский клуб.

    Эрик Дайер
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    Эрик Дайер

    Ранее «Бавария» победила берлинский «Унион» (1:0) в Бундеслиге.

    «Ментально я был готов к игре. Мы хотели создать больше моментов, но после прошлой игры было важно просто победить. Мы играли хорошо и отдали очень мало мячей. Пока что всё складывается для меня очень хорошо.

    В клубе мне оказали очень тёплый приём. Мои товарищи по команде и тренер просто великолепны, и я горжусь тем, что дебютировал сегодня. Я очень счастлив», — приводит слова Дайера официальный сайт клуба.

    До перехода в мюнхенский клуб Дайер играл за «Тоттенхэм».

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    После 18 туров «Бавария» идет второй в таблице Бундеслиги с 44 очками. Лидирует «Байер» (48 очков).

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