Дайер: Пока в «Баварии» для меня всё складывается очень хорошо

Защитник «Баварии»высказался о своем дебюте за мюнхенский клуб.

Ранее «Бавария» победила берлинский «Унион» (1:0) в Бундеслиге.

«Ментально я был готов к игре. Мы хотели создать больше моментов, но после прошлой игры было важно просто победить. Мы играли хорошо и отдали очень мало мячей. Пока что всё складывается для меня очень хорошо.

В клубе мне оказали очень тёплый приём. Мои товарищи по команде и тренер просто великолепны, и я горжусь тем, что дебютировал сегодня. Я очень счастлив», — приводит слова Дайера официальный сайт клуба.

До перехода в мюнхенский клуб Дайер играл за «Тоттенхэм».

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После 18 туров «Бавария» идет второй в таблице Бундеслиги с 44 очками. Лидирует «Байер» (48 очков).