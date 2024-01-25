Булыкин: То, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался, — показатель большого числа подковерных игр

Бывший футболиствысказался о срыве трансфера защитника железнодорожниковв санкт-петербургский

«То, что трансфер Тикнизяна в "Зенит" сорвался, — показатель большого числа подковерных игр. Все может решиться в последнюю минуту. Кто-то может быть сейчас не такой сговорчивый, а ближе к концу трансферного окна поменяет решение. Как часто бывает, всё решается в последние дни», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Тикнизяна в семь миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 16 матчей, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.