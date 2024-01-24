ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэстон МаккенниБыл козлом отпущения, а теперь звезда. Удивительный путь Уэстона Маккенни
  • 08:22
    • Ястремская вышла в полуфинал Australian Open
  • 11:25
    • Давила намекнул на желание покинуть ЦСКА
  • 11:17
    • Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
  • 10:47
    • АПЛ не позволила «Фулхэму» приобрести игрока «Краснодара»
  • 10:36
    • «Зенит» может подписать экс-игрока «Реала»
    Все новости спорта

    Сутормин: «Зенит» будет отталкиваться от своей игры в матче с «Чонбуком»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Товарищеские матчи
    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от товарищеского матча с южнокорейским «Чонбук Моторс».

    Алексей Сутормин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сутормин

    «Команду возглавляет Дан Петреску — наслышан о его работе в нашей стране. С ними только что вничью 1:1 сыграл "Пари НН". Сегодня сами на них посмотрим. Но вообще на сборах больше от своей игры отталкиваемся, наши нюансы важнее.

    Ноги к 11‑му дню сбора постепенно начинает "отпускать". И вообще всё хорошо: отличные условия, тренируемся с удовольствием. Уже сыграли один матч — выиграли у самаркандского "Динамо" (5:1).

    Для того, чтобы втянуться после долгого перерыва, это было то, что нужно. Впереди много работы и более серьезные соперники, так что с таким же настроением надо продолжать.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Чонбук Моторс"

    Не сказал бы, что график игр довольно плотный на сборах, он всегда примерно такой. Первую неделю плотно работаем без матчей, потом начинаются игры. И, конечно, когда идут такие нагрузки, то лучше играть (улыбается). Наша задача — получать удовольствие от того, что мы делаем», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Чонбук Моторс» пройдет 24 января, начало — в 17:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пришло время «Атлетика»
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Унион» даст бой чемпиону
  • «Бавария» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мальорка — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Кыргызстан — Оман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Юнион Сент-Жиллуаз — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры