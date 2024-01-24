Сутормин: «Зенит» будет отталкиваться от своей игры в матче с «Чонбуком»

Полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от товарищеского матча с южнокорейским

«Команду возглавляет Дан Петреску — наслышан о его работе в нашей стране. С ними только что вничью 1:1 сыграл "Пари НН". Сегодня сами на них посмотрим. Но вообще на сборах больше от своей игры отталкиваемся, наши нюансы важнее.

Ноги к 11‑му дню сбора постепенно начинает "отпускать". И вообще всё хорошо: отличные условия, тренируемся с удовольствием. Уже сыграли один матч — выиграли у самаркандского "Динамо" (5:1).

Для того, чтобы втянуться после долгого перерыва, это было то, что нужно. Впереди много работы и более серьезные соперники, так что с таким же настроением надо продолжать.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Чонбук Моторс"

Не сказал бы, что график игр довольно плотный на сборах, он всегда примерно такой. Первую неделю плотно работаем без матчей, потом начинаются игры. И, конечно, когда идут такие нагрузки, то лучше играть (улыбается). Наша задача — получать удовольствие от того, что мы делаем», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Чонбук Моторс» пройдет 24 января, начало — в 17:00 мск.