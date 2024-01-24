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    Семак прокомментировал победу «Зенита» в товарищеском матче

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своей команды в товарищеском матче с «Чонбуком» из Южной Кореи (5:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Игра достаточно интенсивной получилась, особенно в первом тайме, когда счет был равный. Во втором у нас было достаточно комфортное преимущество, хорошо контролировали мяч, и сопернику пришлось гораздо сложнее. Мы хорошо выходили из-под прессинга, немножко побыстрее стала работать с мячом та группа, которая играла во втором тайме.

    По второму тайму у нас сложилась более цельная картина. По первому: по объему движения — плохо, по качеству — много простых потерь и ненужных стандартов, которые мы зарабатывали у своих ворот. Но в условиях сборов накопительный эффект усталости, которая есть, присутствует. Наверное, это отчасти влияет на количество брака. В целом, хороший спарринг получился», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

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