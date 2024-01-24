Оуэн: Будущее «Ливерпуля» не связано с Салахом

Экс-нападающийзаявил, что форвард командысможет занять роль лидера в стане «мерсисайцев» после ухода

«Когда речь заходит о будущем "Ливерпуля", становится очевидно, что оно не связано с Салахом. Кому-то придётся его заменить в определённый момент. Нуньес — единственный парень из этой команды, который способен сделать это.

Я полагаю, что у него есть возможность стать очень сильным игроком по меркам английской Премьер-лиги. Прямо сейчас, думаю, он к этому не совсем готов, но Дарвин — очень сильный футболист, очень способный парень. Так что да, он может заменить Салаха, когда придёт время», — приводит слова Оэуна TalkSPORT.

В нынешнем сезоне Нуньес провел 20 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач. «Мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице чемпионата Англии с 48-ю очками в активе.