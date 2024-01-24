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    Капелло: Левандовский подводит Хави — это главная проблема «Барселоны»

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    Экс-тренер сборной России и «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о проблемах «Барселоны» в нынешнем сезоне.

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    «Главная проблема Хави в "Барселоне" заключается в том, что его немного подводит Левандовский, который не играет на привычно для себя уровне. А это очень важный момент», — приводит слова Капелло издание Marca.

    В нынешнем сезоне Левандовский провел 18 матчей за «Барселону» в Примере, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. «Барселона» занимает 3-е место в таблице чемпионата Испании с 44 очками в активе.

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