Капелло: Левандовский подводит Хави — это главная проблема «Барселоны»

Экс-тренер сборной России иподелился мнением о проблемахв нынешнем сезоне.

«Главная проблема Хави в "Барселоне" заключается в том, что его немного подводит Левандовский, который не играет на привычно для себя уровне. А это очень важный момент», — приводит слова Капелло издание Marca.

В нынешнем сезоне Левандовский провел 18 матчей за «Барселону» в Примере, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. «Барселона» занимает 3-е место в таблице чемпионата Испании с 44 очками в активе.

В следующем матче «сине-гранатовые» сыграют против «Атлетика» в четвертьфинале Кубка страны. Начало встречи — в 23:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.