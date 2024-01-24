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    Капелло: Скандал с Негрейрой наносит ущерб футболу

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    Экс-наставник «Реала» и сборной России Фабио Капелло высказался о деле бывшего вице-президента судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейры. Функционера обвинили в получении взяток от «Барселоны».

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «История "Барселоны" с делом Негрейры — это скандал. Невероятная история, которая наносит ущерб футболу. Не понимаю этого. Не понимаю ни одну из сторон», — приводит слова Капелло Marca.

    В 2023 году СМИ писали о том, что «Барселона» три года платила вице-президенту судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Негрейре за отчёты по различным арбитрам с описанием их характеристик.

    Расследованием дела занялась прокуратура Каталонии, а сама «Барселона» отвергла обвинения в свой адрес.

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