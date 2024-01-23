Зинченко заявил, что с детства мечтал играть за «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о позиции на поле, на которой ему комфортно играть.

«Я подписал контракт и уважаю его. Я знал, куда иду, потому что с детства мечтал играть за этот клуб. Не имеет значения, где я окажусь, я всегда буду делать одно и то же. А именно помогать команде, насколько смогу, и на какую позицию тренер ни поставил бы меня, я сделаю всё возможное — даже будучи вратарём!

Честно говоря, я чувствую себя комфортно как в центре поля, так и на фланге защиты. Я знаю свои слабые и сильные стороны», — приводит слова Зинченко издание The Athletic.

Напомним, что Зинченко пополнил состав «Арсенала» в 2022-м году. В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей за «канониров», забил гол и сделал голевую передачу.