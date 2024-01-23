Хави: Я верю в честность судей, но мне не нравится давление, которое на них оказывают

Главный тренервысказался о судействе в матчах нынешнего сезона Примеры.

«Я не хочу разжигать полемику. Я хочу говорить о футболе. Вы все видели и слышали — проанализируйте, что произошло. Я не хочу зацикливаться на этом. У нас впереди отличный матч на "Сан-Мамесе".

Новости не здесь, а в Мадриде. Я верю в честность судей, но мне не нравится давление, которое на них оказывают. Я больше ничего не хочу говорить. Не спрашивайте меня», — приводит Marca слова тренера.

«Барселона» занимает 3-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе после 20-и туров. «Сине-гранатовые» отстают от 1-й позиции на 8 баллов.