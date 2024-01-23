ПерерывЧелси — МидлсброОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Мидлсбро»«Челси» — «Мидлсбро». Онлайн
  • 22:25
    • Сенегал и Камерун добыли победы и пробились в плей-офф Кубка Африки
  • 22:10
    • Покер Цыплакова принес «Спартаку» победу над московским «Динамо»
  • 21:28
    • «Авангард» уверенно переиграл «Северсталь»
  • 18:55
    • В «Локомотиве» отреагировали на информацию о переговорах с «Зенитом» по Тикнизяну
    Все новости спорта

    Сутормин: Футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о сборах питерской команды.

    Алексей Сутормин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Сутормин

    «Я бы не сказал, что плотный график на сборе. Всегда так было, неделю работаем, а потом начинаются игры. На втором сборе всегда много игр. Естественно, когда такие нагрузки идут — лучше играть, себя можно показать.

    Футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться, так что наше дело — получать удовольствие от того, что мы делаем», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне Сутормин провел за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дальневосточную серию «Салават Юлаев» начнет с победы
  • «Амур» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Ливерпуль» снова победит и выйдет в финал Кубка английской лиги
  • «Фулхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Пришло время «Атлетика»
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зверев — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Динамо — Аль-Вакра
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Калинская — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 11:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры