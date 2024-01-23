Сутормин: Футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться

Футболист санкт-петербургскоговысказался о сборах питерской команды.

«Я бы не сказал, что плотный график на сборе. Всегда так было, неделю работаем, а потом начинаются игры. На втором сборе всегда много игр. Естественно, когда такие нагрузки идут — лучше играть, себя можно показать.

Футболисты всегда любят больше играть, чем тренироваться, так что наше дело — получать удовольствие от того, что мы делаем», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сутормин провел за «Зенит» семь матчей в РПЛ и четыре матча в Кубке России.