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    Агент Салаха высказался о травме форварда

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    Рами Аббас, агент форварда «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха, рассказал, сколько игрок проведет в лазарете.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Его лучший шанс поучаствовать в нынешнем Кубке Африки — пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме», — цитирует Аббаса официальный аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в Х (Ранее Twitter).

    Салах получил травму в первом тайме матча против Ганы 18 января. У 31-летнего футболиста диагностировали растяжение задней мышцы.

    В текущем сезоне Салах сыграл за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач.

    Ранее сборная Египта вышла в плей-офф КАН.

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