Агент Салаха высказался о травме форварда

Рами Аббас, агент форварда «Ливерпуля» и сборной Египта, рассказал, сколько игрок проведет в лазарете.

«Его лучший шанс поучаствовать в нынешнем Кубке Африки — пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме», — цитирует Аббаса официальный аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в Х (Ранее Twitter).

Салах получил травму в первом тайме матча против Ганы 18 января. У 31-летнего футболиста диагностировали растяжение задней мышцы.

В текущем сезоне Салах сыграл за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сборная Египта вышла в плей-офф КАН.