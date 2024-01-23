Агент Салаха высказался о травме форварда

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
«Его лучший шанс поучаствовать в нынешнем Кубке Африки — пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме», — цитирует Аббаса официальный аккаунт инсайдера Фабрицио Романо в Х (Ранее Twitter).
Салах получил травму в первом тайме матча против Ганы 18 января. У 31-летнего футболиста диагностировали растяжение задней мышцы.
В текущем сезоне Салах сыграл за клуб и сборную во всех турнирах 35 матчей, в которых забил 23 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее сборная Египта вышла в плей-офф КАН.