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    Защитник «Ливерпуля» Робертсон восстановился после травмы

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    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон приступил к тренировкам в общей группе игроков команды. Об этом сообщил помощник главного тренера «мерсисайцев» Пеп Лейндерс.

    Эндрю Робертсон
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    Эндрю Робертсон

    «Роббо вчера тренировался с командой. Прошло уже 13 недель, само собой, у него была встреча с хирургом, чтобы убедиться, что все в порядке, чтобы позволить ему работать с полным контактом», — цитирует Лейндерса пресс-служба клуба.

    Напомним, что Робертсон получил травму еще в октябре 2023-го года. Защитник вывихнул плечо, находясь в расположении сборной Шотландии.

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