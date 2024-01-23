Защитник «Ливерпуля» Робертсон восстановился после травмы

Защитникприступил к тренировкам в общей группе игроков команды. Об этом сообщил помощник главного тренера «мерсисайцев»

«Роббо вчера тренировался с командой. Прошло уже 13 недель, само собой, у него была встреча с хирургом, чтобы убедиться, что все в порядке, чтобы позволить ему работать с полным контактом», — цитирует Лейндерса пресс-служба клуба.

Напомним, что Робертсон получил травму еще в октябре 2023-го года. Защитник вывихнул плечо, находясь в расположении сборной Шотландии.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Фулхэма» 24-го января в рамках ответного полуфинального матча Кубка английской лиги. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.