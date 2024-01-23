Мостовой: Непривычно, что кто-то выше «Зенита» в таблице

Полузащитник «Зенита»высказался о борьбе сза первое место в РПЛ.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров, отставая от «Краснодара» на два очка.

«Да, [непривычно], что кто‑то выше нас. Все хотели интригу — вот она, интрига. Но это в том числе огромная мотивация на сборах.

"Краснодар" показал, что он в очень хорошей форме. Плюс первые две игры весной со "Спартаком" и "Динамо". Потихоньку все у нас уже начинают об этом думать. Надо будет входить в весну без раскачки.

Пока не спрашивал Ахметова, в числе сила "Краснодара". Однако думаю, что Ильзат хочет выиграть чемпионат России, поэтому и перешел из "Краснодара" в "Зенит" (улыбается). Но, может, что и знает», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.