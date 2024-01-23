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    Мостовой: Непривычно, что кто-то выше «Зенита» в таблице

    Футбол Зенит Краснодар Спартак
    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о борьбе с «Краснодаром» за первое место в РПЛ.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров, отставая от «Краснодара» на два очка.

    «Да, [непривычно], что кто‑то выше нас. Все хотели интригу — вот она, интрига. Но это в том числе огромная мотивация на сборах.

    "Краснодар" показал, что он в очень хорошей форме. Плюс первые две игры весной со "Спартаком" и "Динамо". Потихоньку все у нас уже начинают об этом думать. Надо будет входить в весну без раскачки.

    Пока не спрашивал Ахметова, в числе сила "Краснодара". Однако думаю, что Ильзат хочет выиграть чемпионат России, поэтому и перешел из "Краснодара" в "Зенит" (улыбается). Но, может, что и знает», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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