Мележиков: Ваноли за угол боялся сходить без Каттани

Бывший генеральный директор «Спартака»рассказал, когда экс-тренер командыучаствовал в переговорах по новым трансферам.

«В зависимости от спортивного директора. Я мог знать о кандидате, мог не знать. Спортивный директор самостоятельно принимал решения. Он мог на первоначальном этапе поинтересоваться [у тренера], а мог после согласования с Леонидом Арнольдовичем [Федуном] поставить перед фактом, сказать: ну вот тут этот кандидат, посмотри, дай свое заключение.

При Луке [Каттани] с Ваноли связка была очень тесная. Несмотря на то, что мы все благодарны ему (Ваноли — прим.) за Кубок России, но он, по-моему, он за угол боялся сходить без Каттани.

Для него это была стрессовая ситуация, он постоянно требовал его присутствия», — сказал Мележиков в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России.