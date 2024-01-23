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    Мележиков: Ваноли за угол боялся сходить без Каттани

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда экс-тренер команды Паоло Ваноли участвовал в переговорах по новым трансферам.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «В зависимости от спортивного директора. Я мог знать о кандидате, мог не знать. Спортивный директор самостоятельно принимал решения. Он мог на первоначальном этапе поинтересоваться [у тренера], а мог после согласования с Леонидом Арнольдовичем [Федуном] поставить перед фактом, сказать: ну вот тут этот кандидат, посмотри, дай свое заключение.

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    • При Луке [Каттани] с Ваноли связка была очень тесная. Несмотря на то, что мы все благодарны ему (Ваноли — прим.) за Кубок России, но он, по-моему, он за угол боялся сходить без Каттани.

    Для него это была стрессовая ситуация, он постоянно требовал его присутствия», — сказал Мележиков в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

    Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под руководством итальянца красно-белые выиграли Кубок России.

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