Канчельскис: Футбол в глубинке умер — в 2018-м закрылось 11 клубов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»высказался о состоянии футбола в регионах России.

«Футбол в глубинке умер. Все. Сколько было команд, зон во второй лиге? А сейчас на "Востоке" сколько команд? Шесть. Остальные вымерли! Плачевно, но ничего не поделаешь.

Я реалистично смотрю на вещи. Я и в глубинке работал, и в столице — все видел и вижу. При чем тут оптимизм? Популисты вам расскажут, как все хорошо. Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это дает повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи.

Если бы эти клубы процветали и их становилось только больше — тогда другое дело. Но они же на самом деле позакрывались. Или вы считаете, что лить в уши, заниматься популизмом — это хорошо? А кого-то это устраивает. Моя хата с краю — никого не знаю», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».