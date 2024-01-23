Гафин сменил Соловьева на посту председателя совета директоров «Динамо»

Дмитрий Гафин Фото: fcdm.ru
Новым главой совета директором «Динамо» стал Дмитрий Гафин, который ранее был членом совета и советником председателя совета.
«Футбольный клуб "Динамо" (Москва) выражает благодарность Юрию Соловьеву за его огромный вклад в развитие клуба.
"Динамо" сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.
Соловьев занимал должность председателя совета директоров «Динамо» с июля 2019 года.
«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.