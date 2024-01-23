Гафин сменил Соловьева на посту председателя совета директоров «Динамо»

покинул пост председателя совета директоров московского

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Дмитрий Гафин Фото: fcdm.ru

Новым главой совета директором «Динамо» стал Дмитрий Гафин, который ранее был членом совета и советником председателя совета.

«Футбольный клуб "Динамо" (Москва) выражает благодарность Юрию Соловьеву за его огромный вклад в развитие клуба.

"Динамо" сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Соловьев занимал должность председателя совета директоров «Динамо» с июля 2019 года.

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.