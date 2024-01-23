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    Гафин сменил Соловьева на посту председателя совета директоров «Динамо»

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    Юрий Соловьев покинул пост председателя совета директоров московского «Динамо».

    Дмитрий Гафин
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    Дмитрий Гафин

    Новым главой совета директором «Динамо» стал Дмитрий Гафин, который ранее был членом совета и советником председателя совета.

    «Футбольный клуб "Динамо" (Москва) выражает благодарность Юрию Соловьеву за его огромный вклад в развитие клуба.

    "Динамо" сохранит преемственность курса, направленного на достижение стратегических задач. Иных изменений в руководящем составе клуба не планируется», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

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    • Соловьев занимал должность председателя совета директоров «Динамо» с июля 2019 года.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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