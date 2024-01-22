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    Каррагер: В этом сезоне ван Дейк вернулся к своей лучшей форме

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    Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре защитника «мерсисайцев» Вирджила ван Дейка.

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    «В прошлом сезоне дело было не только в нём, мы наблюдали за командой, которая, по сути, доживала свои последние дни. Неважно, насколько ты хороший защитник, а ван Дейк, безусловно, очень хорош, тебе в любом случае нужна помощь при оборонительных действиях.

    В этом сезоне Вирджил, полагаю, вернулся к своей лучшей форме. Так оно и должно быть, потому что теперь "Ливерпуль" — совершенно другая команда», — приводит слова Каррагера издание Mirror.

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    • В нынешнем сезоне ван Дейк провел 19 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил гол и сделал 2 голевые передачи. «Мерсисайцы» занимают 1-е место в таблице чемпионата Англии с 48-ю очками в активе.

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