Гильерме: Не могу позволить себе потерять свою физическую форму

Голкиперрассказал о том, как возраст влияет на физическую форму футболиста.

«С чем связано то, прихожу на тренировки первым, а ухожу последним? Это связано с возрастом (улыбается). Всегда говорю, что когда ты стареешь, то работать надо больше. Организм этого требует. И я стараюсь держать свою форму, потому что мы никогда не знаем, что будет дальше.

Сейчас я в запасе, но я всегда должен быть готов, если будет возможность играть, чтобы делать это на уровне. Многое зависит от физики. Не могу позволить себе потерять свою физическую форму, стараюсь работать, работать и работать», — сказал Гильерме в интервью пресс-службе клуба.

В нынешнем сезоне 38-летний голкипер провел 5 матчей за «Локомотив», в 2-х из которых сыграл на ноль.