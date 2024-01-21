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    Широков: Абаскаля в «Спартаке» может заменить Александр Мостовой

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    Экс-капитан сборной России Роман Широков отреагировал на возможный уход главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    До этого СМИ писали, что специалист может возглавить испанский «Кадис».

    «Особо не слежу за "Спартаком" и не знаю, куда там собрался Абаскаль. Наверное, клуб предвидит развитие ситуации, ищет альтернативу, если есть разговоры. Не могут же не искать. Что касается друзей Абаскаля в руководстве "Кадиса", наверное, они не по дружбе берут тренеров. Хотя и такое возможно. Думаю, что прямо сейчас Абаскаль точно не должен уйти. Может, есть какие-то разговоры на лето. Возможно всё.

    Заменить Абаскаля в "Спартаке" мог бы Мостовой (смеётся). По разговорам он точно готов», — сказал Широков «Чемпионату».

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