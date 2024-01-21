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    Семак: У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал свой комментарий по поводу наличия российских футболистов в команде.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают.

    У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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