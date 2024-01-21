Семак: У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе

Главный тренердал свой комментарий по поводу наличия российских футболистов в команде.

«У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают.

У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.