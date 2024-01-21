Клопп: Пытаюсь найти оптимальное решение и лучшие идеи

Наставник «Ливерпуля»высказался о текущем состоянии своей команды.

«Я не гений и не могу предсказать, что будет через четыре месяца. Я просто пытаюсь найти оптимальное решение и лучшие идеи. Иногда они срабатывают, а иногда их приходится менять. Тем не менее складывается чёткое представление о команде, и ты видишь, происходит ли движение в правильном направлении или нет.

Люди думают, что мы можем стать чемпионами. Сейчас об этом не идёт речь, но мы точно построили команду, с которой никто не хочет играть. Нам ещё предстоит предпринять большие шаги, но мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После 20 туров АПЛ «Ливерпуль» лидирует в таблице, набрав 45 очков.