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    Клопп: Пытаюсь найти оптимальное решение и лучшие идеи

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    Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущем состоянии своей команды.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Я не гений и не могу предсказать, что будет через четыре месяца. Я просто пытаюсь найти оптимальное решение и лучшие идеи. Иногда они срабатывают, а иногда их приходится менять. Тем не менее складывается чёткое представление о команде, и ты видишь, происходит ли движение в правильном направлении или нет.

    Люди думают, что мы можем стать чемпионами. Сейчас об этом не идёт речь, но мы точно построили команду, с которой никто не хочет играть. Нам ещё предстоит предпринять большие шаги, но мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 20 туров АПЛ «Ливерпуль» лидирует в таблице, набрав 45 очков.

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