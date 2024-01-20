Первый тренер Кругового: «Зенит» не развивает молодежь, а берет готовых игроков

Александр Колодкин, начинавший тренировать защитника «Зенита», прокомментировал наличие большого числа легионеров в петербургской команде.

«Бразильский "Зенит"? Что есть, то есть. Где-то клуб взял вектор развития от донецкого "Шахтёра" нулевых годов, где была задача завоевания хороших мест в Лиге чемпионов и доведение бразильских игроков до высокого уровня и их продажа. У "Зенита" получилось так с Паредесом и Малкомом, которые ушли.

Мы очень хотим, чтобы играли наши воспитанники, но ситуация тяжёлая. В "Зенит" берут готовых игроков — Вендела, Клаудиньо, которые сильнее наших молодых парней. Если делать ставку на них, то молодёжь играть не будет.

Но это выбор клуба. Во многих европейских командах такая же ситуация. Хотелось бы, чтобы в наших командах были костяки из русских игроков», — сказал Колодкин «Чемпионату».

Защитник Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА и летом 2024 года начнет выступления в составе «армейцев». Конец сезона он проведет в резервной команде «Зенита».