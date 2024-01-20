Аршавин: Думаю, что руководители ЦСКА и «Зенита» договорятся и Круговой перейдет раньше

Бывший футболист сборной Россиивысказался о переходеиз

Напомним, что Круговой подписал контракт с ЦСКА до конца сезона‑2027/28. Соглашение вступит в силу 4 июня. До этого 25‑летний Круговой будет получать игровую практику в «Зените‑2».

«Это стандартная история, ты знаешь, что игрок уйдет, его переводят в другую команду. Круговой много сделал для "Зенита". В интересах "Зенита", ЦСКА и Кругового, чтобы он не остался в "Зените‑2".

Как это разрулится? Думаю, что руководители обеих команд договорятся и Круговой за какую‑то компенсацию перейдет раньше. Думаю, что "Зенит" не будет упираться. Здесь вопрос в том, насколько ЦСКА хочет и готов заплатить. Думаю, что к консенсусу придут», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».