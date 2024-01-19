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    «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 400 млн евро

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    «Пари Сен-Жермен» готов платить Килиану Мбаппе 100 миллионов евро за сезон.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «ПСЖ» приготовил для Мбаппе новый четырехлетний контракт, по условиям которого игрок может заработать в общей сложности 400 миллионов евро, утверждает журналист RMC Sport Стефан Ги.

    «Могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то "ПСЖ" вне конкуренции. "ПСЖ" предложил 400 миллионов евро за четыре года.

    Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас Килиан зарабатывает 100 миллионов евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И "ПСЖ" готов предложить ему 100 миллионов в качестве зарплаты», — сказал Ги в эфире RMC Sport.

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