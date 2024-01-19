«ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 400 млн евро

готов платить100 миллионов евро за сезон.

«ПСЖ» приготовил для Мбаппе новый четырехлетний контракт, по условиям которого игрок может заработать в общей сложности 400 миллионов евро, утверждает журналист RMC Sport Стефан Ги.

«Могу подтвердить, что если весь вопрос в деньгах, как предполагает его мать, то "ПСЖ" вне конкуренции. "ПСЖ" предложил 400 миллионов евро за четыре года.

Если верить документальному фильму Envoyé Spécial, сейчас Килиан зарабатывает 100 миллионов евро с учетом всех источников дохода, включая рекламные выплаты. И "ПСЖ" готов предложить ему 100 миллионов в качестве зарплаты», — сказал Ги в эфире RMC Sport.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года.